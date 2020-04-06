مرتضى: الاسعار ستحدد للحوم الحمراء والدواجن حتى لا يظلم المستهلك

لفت وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ في ​مؤتمر​ الى أننا "اتفقنا على اخذ عينات من الدواجن لنحافظ على جودة المنتج وستصدر النتائج على الموقع الرسمي ل​وزارة الزراعة​"، مشددا على ان ​الاسعار​ ستحدد للحوم الحمراء والدواجن حتى لا يظلم المستهلك اللبناني وهناك غلاء في بعض المنتجات وهناك بعض المحتكرين"، مؤكدا أنه "وبمواكبة ​وزارة الاقتصاد​ سنتابع العملية ليكون المستهلك اللبناني مطمئن ولا يكون مغبون وهذا واجبنا كوزارة للزراعة".

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