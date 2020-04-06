رئيس بلدية الغبيري: للعمل بدقة في مراقبة أسعار السلع

ناشد رئيس ​بلدية الغبيري​ ​معن الخليل​، في بيان وزير ​الإقتصاد​ ​راوول نعمه​، توجيه مراقبي ​وزارة الاقتصاد​ الى الاسواق للعمل بدقة في مراقبة أسعار السلع من خضار وفاكهة وغيرها من المواد الاستهلاكية من خلال فرق مختصة". ودعا رئيس ​البلدية​ نعمه الى ان يكون "عمل المراقبين جديا ومثمرا ضمن المؤسسات في الاسواق الشعبية وليس التوجه إلى المؤسسات التي لا تعبر عن الواقع المعيشي الصعب والتي لا يقصدها المواطنون العاديون، وإلا فتكون كل هذه الاجراءات في خانة الاستعراضات الاعلامية ولا تؤدي الى ضبط الاسعار".

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