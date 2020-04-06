نقيب المحامين: لاصدار قانون العفو الخاص وتسريع المحاكمات

لفت نقيب المحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​ في حديث تلفزيوني إلى انه "طالما لم يصدر قانون ​العفو العام​ هناك أمرين ملزمين بهما، فوزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ تقول انه هناك امكانيات للعفو الخاص ضمن اطار المحكومية التي تمت ولم يعد يبقى منها أكثر من 6 أشهر، والامر الثاني الذي أتوقف عنده هو وجوب تسريع المحاكمات".

وأكد انه "حتى مع وجود ​فيروس كورونا​ هناك قضاة نرفع لهم القبعة ويقومون بعملهم من داخل منزلهم ونفتخر بهم "، لافتا إلى انه "عندما نكون متكاتفين يظهر انه يمكننا ان نسرع بالمحاكمات"، مشددا على ان "المحامين على الارض هم الصورة والقدوة للمثال الصالح للمواطن". وأضاف "نستطيع ان نقول هناك امكانية لاحقاق العدالة وهذا ما نريد ان نسلط ​الضوء​ عليه رغم الظروف الصعبة التي تمر علينا ".