لفت نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف في حديث تلفزيوني إلى انه "طالما لم يصدر قانون العفو العام هناك أمرين ملزمين بهما، فوزيرة العدل ماري كلود نجم تقول انه هناك امكانيات للعفو الخاص ضمن اطار المحكومية التي تمت ولم يعد يبقى منها أكثر من 6 أشهر، والامر الثاني الذي أتوقف عنده هو وجوب تسريع المحاكمات".
وأكد انه "حتى مع وجود فيروس كورونا هناك قضاة نرفع لهم القبعة ويقومون بعملهم من داخل منزلهم ونفتخر بهم "، لافتا إلى انه "عندما نكون متكاتفين يظهر انه يمكننا ان نسرع بالمحاكمات"، مشددا على ان "المحامين على الارض هم الصورة والقدوة للمثال الصالح للمواطن". وأضاف "نستطيع ان نقول هناك امكانية لاحقاق العدالة وهذا ما نريد ان نسلط الضوء عليه رغم الظروف الصعبة التي تمر علينا ".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المحامين: لاصدار قانون العفو الخاص وتسريع المحاكمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.