النشرة: حواجز أمنية في صيدا لقمع المركبات المخالفة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المدينة شهدت حركة خفيفة في حركة السيارات بعدما اقامت ​القوى الأمنية​ ومفرزة السير حواجزا لقمع المركبات المخالفة في الأيام التي لا يسمح لها بالسير وفق قرار وزير الداخلية ​محمد فهمي​ والتي تضمن السماح للمركبات ذات الارقام المفردة بالسير ايام "الاثنين والاربعاء والجمعة" والمزدوجة ايام "الثلثاء والخميس والسبت" ومنعها جميع من السير يوم الاحد.

وركزت ​القوى الامنية​ حواجزا رئيسية عند مدخل صيدا الشمالي لجهة "الاولي" والجنوبي لجهة "سينيق"، اضافة الى اوتوستراد "الغازية"، فيما تولى عناصر مفرزة السير قمع حركة السيارات المخالفة داخل المدينة وتحرير محاضر دون حجز السيارة، مع استثناء المصرح لهم والذين لديهم اسباب مريضية وخاصة.