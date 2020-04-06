نوه مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ بالجهود التي قامت وتقوم بها ​الحكومة​ لعودة المغتربين الى وطنهم لبنان، وأشاد بالمؤسسات الرسمية والأهلية التي تتعاون مع ​الدولة​ في تأمين كل مستلزمات العودة بالوسائل المتاحة لها، مؤكدا أنه "من حق اللبنانيين المطالبة بعودتهم الى بلدهم"، ومشيرا الى ان "​الطلاب​ الذين يتابعون دراستهم في الخارج ويودون العودة الى وطنهم بانه مطلب حق ينبغي العمل على تحقيقه ومساعدتهم ورعايتهم بما امكن لانهم مستقبل لبنان الواعد".

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كانت هذه تفاصيل خبر دريان: لمساعدة الطلاب الراغبين بالعودة ورعايتهم بما امكن لانهم مستقبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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