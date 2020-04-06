ابو شرف زار مستشفى البوار الحكومي: التلاعب باسعار المعدات الطبية تعيق تجهيزه

زار نقيب الاطباء شرف أبو شرف مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار حيث استقبله رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور اندريه قزيلي.
ولفت أبو شرف الى أن "التأخر في انتهاء الاعمال في المستشفى له لأسباب عدة منها تأخر وصول بعض التجهيزات الاساسية من وزارة الصحة لتأمين الشروط الضرورية كي يصبح بجهوزية كاملة لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، في حين غالبية المساعدات تستند إلى المبادرات الفردية، وهذا ما يجعل اكتمال جهوزية مستشفى البوار الحكومي يستغرق وقتا"، مشيرا الى "مشكلة بعض المعاملات الادارية مع وزارتي الصحة والمال ومصرف لبنان التي تستنزف المهل، ما يضطره الى الاتكال خصوصا على أموال المتبرعين من المبادرات الفردية مثل اتحاد بلديات كسروان وبنك بيبلوس و نقابة المقاولين والعديد من المبادرات الشخصية المشكورة، و بعض التبرعات يلزمها وقت لتسلم مبالغها".
واستنكر ابو شرف "غلاء اسعار المعدات واللوازم الطبية التي تختلف وتتضاعف بين ليلة وضحاها من دون سبب وجيه"، مطالبا وزارة الاقتصاد "بمتابعة الامر والتحقيق في هذا التغيير في الاسعار في اليوم الواحد، الامر الذي يعيق حركة ادارة المستشفى لشراء المعدات اللازمة لتجهيزه ووضعه في خدمة المرضى".
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