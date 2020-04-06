ابو شرف زار مستشفى البوار الحكومي: التلاعب باسعار المعدات الطبية تعيق تجهيزه

زار نقيب الاطباء ​شرف أبو شرف​ مستشفى فتوح ​كسروان​ الحكومي – ​البوار​ حيث استقبله رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور اندريه قزيلي.

ولفت أبو شرف الى أن "التأخر في انتهاء الاعمال في المستشفى له لأسباب عدة منها تأخر وصول بعض التجهيزات الاساسية من ​وزارة الصحة​ لتأمين الشروط الضرورية كي يصبح بجهوزية كاملة لاستقبال المرضى المصابين ب​فيروس كورونا​، في حين غالبية المساعدات تستند إلى المبادرات الفردية، وهذا ما يجعل اكتمال جهوزية مستشفى البوار الحكومي يستغرق وقتا"، مشيرا الى "مشكلة بعض المعاملات الادارية مع وزارتي الصحة و​المال​ و​مصرف لبنان​ التي تستنزف المهل، ما يضطره الى الاتكال خصوصا على أموال المتبرعين من المبادرات الفردية مثل اتحاد بلديات كسروان و​بنك بيبلوس​ و ​نقابة المقاولين​ والعديد من المبادرات الشخصية المشكورة، و بعض التبرعات يلزمها وقت لتسلم مبالغها".

واستنكر ابو شرف "غلاء اسعار المعدات واللوازم الطبية التي تختلف وتتضاعف بين ليلة وضحاها من دون سبب وجيه"، مطالبا ​وزارة الاقتصاد​ "بمتابعة الامر والتحقيق في هذا التغيير في ​الاسعار​ في اليوم الواحد، الامر الذي يعيق حركة ادارة المستشفى لشراء المعدات اللازمة لتجهيزه ووضعه في خدمة المرضى".