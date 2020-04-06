أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​ ان "الجواجز التي قمنا بها اليوم على كامل الاراضي هي لتطبيق القرار الذي صدر عن وزير الداخلية ​محمد فهمي​ والقر ارت السابقة المتعلقة بقرار التعبئة العامة". وأوضح في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​ أن "الهدف من هذه القرارات التخفيف من التجمعات والاكتظاظ"، لافتا إلى ان "اليوم الحواجز تركز على آخر رقم من لوائح السيارات والتي تحمل رقما مفردا يتم تسطير ضبط بحقها"، لافتا إلى انه "إذا لم يلتزم المواطنون بهذا الموضوع سنضطر إلى التشدد وفرض ​حظر تجول​ شامل". ودعا مسلم "لاحترام المعايير العامة والتباعد الاجتماعي لمنع تفشي وباء ​كورونا​"، مؤكدا ان "التوجيه والتوعية والانذارات التي قمنا بها هدفها حماية المجامع وأهلنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسلم: إذا لم يلتزم المواطنون بالاجراءات سنضطر فرض حظر تجول شامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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