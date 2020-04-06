أصدر الأول لمحاكم الإستئناف في ​جبل لبنان​ القاضي رجا خوري قرارا بتمديد العمل بالتعميم المتعلق بإيقاف التبليغ في القضايا المدنية لغاية تاريخ 12/4/2020 بإستثناء القضايا الملحة والمستعجلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد العمل بإيقاف التبليغ بالقضايا المدنية في جبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.