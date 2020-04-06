قبلان: لإنجاز قانون الإعفاء والتعامل مع هذه الحالة الإنسانية بكثير من الإيجابية

رأى المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ "أننا في زمن صعوباته وضغوطاته المالية والاقتصادية والمعيشية غير مسبوقة، ما يفرض على اللبنانيين جميعاً أن يتكاتفوا ويتكافلوا ويتعاونوا على تقطيع هذه المرحلة بأقل الخسائر، وأن يكونوا ملتزمين ومواظبين على تطبيق التعليمات الوقائية والاحترازية التي تعلنها ​وزارة الصحة​ وغيرها من الجهات المسؤولة"، مشددا على أن "المزاح ممنوع، والاستهتار قد يجلب لنا مصائب وويلات أكبر، لذا نناشد الجميع أن يعوا مسؤولياتهم ويكونوا على قدر كبير من الوعي والإدراك والتنبّه للمخاطر التي قد تطرأ جرّاء الفوضى والاستلشاء".

من جهة أخرى، طالب ​وزارة العدل​ وبخاصة وزيرة العدل وكل من يعنيهم الأمر "بضرورة الإسراع في إنجاز قانون الإعفاء والتعامل مع هذه الحالة الإنسانية بكثير من الإيجابية، وبعيداً عن كل الحسابات السياسية والطائفية والمذهبية، فالوقت ليس للمزايدات ولا لحسابات الربح والخسارة، هناك بلاء كبير ومقاربته ينبغي أن تكون بحسّ وطنيّ وإنساني وأخلاقي".

كما وجه "تحيه التقدير والإكبار لما تقوم به هذه ​الحكومة​ ومعها وزارة الصحة والطاقم الطبي، فهو عمل مشكور ويسجل للجميع ولهذه الحكومة التي برهنت عن مسؤولية وحسّ وطني كبير لجهة تأمين عودة قسم من أهلنا وإخواننا في بلاد ​الاغتراب​، على أمل أن تتمكّن من إعادتهم جميعاً بإذن الله تعالى".