محافظ البقاع: لا تهاون في تطبيق قرار التعبئة العامة

أكد ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جوده​ أن "لا تهاون في تطبيق قرار التعبئة العامة والقرارات الصادرة عن ​وزارة الداخلية والبلديات​"، متمنيا على المواطنين "ملازمة منازلهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".



وكان ابو جوده تابع مع قائد ​منطقة البقاع​ الاقليمية في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ربيع مجاعص تنفيذ القرار رقم 479 المتعلق بتوقيت سير السيارات و​الشاحنات​ والدراجات النارية وفقا لأرقام اللوحات في محافظة البقاع، حيث أشار مجاعص الى "ان عناصر قوى الامن الداخلي تقيم منذ ساعات الصباح الباكر حواجز طيارة ظرفية في كل المناطق، وتسير دورياتها على الطرق"، لافتا الى "تنظيم أكثر من خمسين ​محضر ضبط​ في حق المخالفين حتى ​الساعة​".

