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طقس اليوم غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

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أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا متقلّبا ورطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. ت​تساقط امطار​ خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية، كما يتكون ​الضباب​ الكثيف على المرتفعات نتيجة الرطوبة المرتفعة.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وتنخفض بشكل طفيف في الداخل و على المرتفعات مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد، و بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وتنخفض بشكل طفيف في الداخل و على المرتفعات، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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