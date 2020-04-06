تسجيل هزة أرضية بقوة 3,2 درجات بإقليم فكيك

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة تالسينت (إقليم فكيك)، وقعت عند الساعة الثانية و08 دقيقة و07 ثوان (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق كيلومتر واحد عند التقاء خط العرض 32.632 درجة شمالا وخط الطول 3.474 درجة غربا.