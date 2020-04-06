وسط الانشغال بتدابير محاصرة فيروس كورونا المستجد، لا يزال المهاجرون يحاولون الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة، حتى في ظل حالة الطوارئ الصحية.
ونفذ ما يقارب المائتي مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في الساعة الخامسة من فجر اليوم الاثنين، عملية تسلق للسياج الشائك، المحيط بالمدينة المحتلة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، إن خمسين من المهاجرين تمكنوا من الدخول إلى المدينة المحتلة، والوصول إلى مكتب طلب اللجوء، فيما لم يتمكن الباقون من الدخول، وسط سقوط الكثيرين منهم متأثرين بجروح غائرة.
يذكر أن المغرب اتخذ قرار إغلاق معبره مع مدينة مليلية المحتلة، التي باتت تسجل أعدادا من المصابين بفيروس كورونا، ووصلتها باخرة دعم من الجيش الإسباني، قادرة على احتواء أزيد من ست مائة مريض، بطاقم يتجاوز المائة جندي.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم “كورونا”.. 200 مهاجر يقتحمون سياج مليلية المحتلة فجرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.