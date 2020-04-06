في كلمة نادرة.. الملكة إليزابيث تدعو البريطانيين إلى التحلي بالانضباط للقضاء على كورونا

دعت الملكة إليزابيث الثانية البريطانيين، أمس الأحد، إلى التحلي بـ “الانضباط الذاتي” و”العزيمة” في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي خلف نحو 5000 حالة وفاة بالمملكة المتحدة.

وقالت الملكة، في خطاب تلفزيوني وجهته للشعب البريطاني ودول الكومنويلث، “معا سنقوم باستئصال هذا المرض، إذا حافظنا على اتحادنا وعزيمتنا سنتمكن من رفع هذا التحدي. آمل أن يفخر الجميع خلال السنوات القادمة بالكيفية التي انتهجناها في ذلك”.

وأضافت المتربعة على العرش البريطاني، في كلمة نادرة للغاية، تشهد على خطورة الوضع، في الوقت الذي تسجل فيه البلاد تسارعا يوميا في عدد الوفيات منذ بداية الأسبوع، “أتقدم بالشكر إلى أولئك الذين بقوا في منازلهم”.

واستطردت الملكة قائلة، “من سيأتون بعدنا سيقولون أن بريطانيي هذا الجيل كانوا أقوياء أكثر من الآخرين”.

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وتابعت الملكة إليزابيث الثانية، “إن اللحظة التي اجتمع فيها المواطنون للإشادة بجهود الطواقم الطبية والمساعدين الاجتماعيين، سيتم تذكرها كتعبير عن روحنا الوطنية وستكون رمزيتها قوس قزح يرسمه أطفالنا”.

كما أثنت الملكة على جميع المبادرات الطوعية الرامية إلى دعم المنظومة الصحية الوطنية البريطانية، أو الهادفة إلى مساعدة الأشخاص الضعفاء أو الخاضعين للحجر الصحي.

وكانت الملكة قد قامت بتسجيل هذه الكلمة الخاصة الموجهة إلى بريطانيا والكومنويلث بقصر ويندسور، والتي تعد رابع كلمة استثنائية للملكة إليزابيث الثانية، خلال 68 عاما من تربعها على العرش البريطاني.