طقس بداية الأسبوع.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا طيلة النهار فوق ووسط وجنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مصحوبة بكثل ضبابية فوق كل من سواحل وسهول المحيط الاطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية.

وستتمركز سحب غير مستقرة شيئا ما ومحملة بقطرات مطرية أوزخات ورعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذا منطقة الريف.

وسيلاحظ نزول قطرات مطرية أخرى متفرقة أحيانا بالقرب من سواحل المحيط الاطلسي، على الساحل المتوسطي وشمال المنطقة الشرقية. عدا ذلك سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة فوق بعض الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة من القطاع الغربي أو من الشمال أحيانا الى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الاخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 8 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و22 درجة بمنطقة طنجة والسايس والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للبلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وشمال المنطقة الشرقية والریف والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، وما بين 20 و27 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسايس وسهول المحيط الاطلسي والسهول الداخلية الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وجوار السواحل، وما بين 27 و 33 درجة بالسهول الداخلية الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 33 و37 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.