من بين 92 حالة جديدة.. 32 إصابة بكورونا بجهة الدار البيضاء سطات- التوزيع الجغرافي

كشفت معطيات وزارة الصحة، المعلن عنها صباح اليوم الاثنين، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بكورونا في المغرب، بعد تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى الثامنة صباحا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1113 حالة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء لوحدها، 32 حالة اصابة جديدة من بين الحالات الـ92 الجديدة، بينما ارتفعت عدد الحالات الجديد بجهة مراكش آسفي بـ26 حالة.

وصلت الإصابات إلى 13 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و9 في جهة فاس مكناس، و6 جهة الرباط سلا القنيطرة، وبالشرق سجلت 4 إصابات جديدة، مقابل إصابتان اثنتان في جهة درعة تافيلالت.

وتتوزع الحالات الاجمالية للإصابة بالفيروس، على جهة الدار البيضاء- سطات (327 حالة)، متبوعة بجهات مراكش آسفي (212 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (187 حالة)، وفاس-مكناس (142 حالة).

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وفي المرتبة الرابعة توجد جهة طنجة تطوان الحسيمة (91 حالة)، والجهة الشرقية (59 حالة)، ودرعة تافيلالت (43 حالة)، وبني ملال خنيفرة (28 حالة)، وسوس ماسة (19 حالة)، والعيون-الساقية الحمراء (4 حالات )، وجهة كلميم واد نون (حالة واحدة)، فيما لم تسجل أية حالة بجهة الداخلة-واد الذهب.

وأوضحت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3954 حالة.

وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، إلى 71 حالة، فيما استقر عدد حالات الوفاة في 76 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.