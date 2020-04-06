عاجل.. تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. الحصيلة: 1113 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 1113 حالة، حتى الساعة الثاننة من صباح اليوم الإثنين، بعد تسجيل 92 حالة جديدة.

واستقر عدد الأشخاص المتعافون في 76 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 71 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة، وذلك خلال الـ11 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3954 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.