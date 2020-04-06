إغلاق معبر مليلية المحتلة يقود شركة حافلات إلى الإفلاس

تكبدت شركة الحافلات في مدينة مليلية المحتلة خسارة فادحة، بعدما أغلق المغرب معابره مع المدينة، منذ منتصف شهر مارس الماضي، تماشيا مع تدابيره المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة “لافانغارديا” الإسبانية، نهاية الأسبوع الماضي، أن شركة مليلية المحتلة للحافلات الحضرية “على وشك الإفلاس” بعدما فقدت تسعين في المائة من زبائنها، بسبب إغلاق المغرب للمعبر، ما دفعها إلى توجيه طلب، نهاية إلى الحكومة المحلية للمدينة المحتلة، بدفع ديون لها تقدر بمليون أورو، لتتمكن من سداد أجور سبعين عاملا لديها.

وقال مدير الشركة إن الأزمة الحالية، هي الأقسى على مؤسسته منذ ثمانين سنة، واستمرارها قد يقودها إلى الإفلاس في أقرب وقت.

مصادر من المدينة المحتلة لم تكن متفائلة حول مستقبل شركة النقا، حيث اعتبرت حسب ذات المصدر، أنه حتى في حالة السيطرة على فيروس كورونا في لمدينة، فإن المغرب قد لا يعيد قريبا فتح المعبر مع المدينة المحتلة، ما قد يقود الشركة إلى إفلاس سريع.

يذكر أن المغرب قرر، منتصف شهر مارس الماضي، تعليق العبور إلى المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، وعلق كل الرحلات الجوية، والبحرية الخاصة بالمسافرين، قبل أن يلجأ إلى فتح معبر سبتة استثنائيا لساعات قليلة، خلال الأيام الماضية، من أجل تسهيل عودة الأوربيين العالقين في المغرب.