مواجهة كورونا: النمسا تضع خطة على مراحل للخروج من الحجر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعدما ذهبت أعداد الوفيات في أوروبا إلى الانخفاض خلال الأيام الأخيرة، وضعت النمسا، اليوم، الإثنين، خطّة على مراحل لإنهاء الحجر الصحّي العام في البلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها في النّصف الغربي من العالم.

ووفقًا للخطّة، فستبدأ المتاجر الصغيرة بفتح أبوابها في الرابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري، على أن تسمع التجمّعات العامّة حتى الأول من حزيران/ يونيو المقبل.