شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر والان مع التفاصيل

الإثنين 6 أبريل 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 06/نيسان/2020، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكثف التحالف غارات على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية

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