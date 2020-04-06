تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

الإثنين 6 أبريل 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، في مستهلّ التداولات.



وبحسب بيانات متوسط أسعار المعدن الثمين دون دمغة، فإن سعر الذهب عيار 24 بلغ 195.98 ريال (52.26 دولار).

والذهب عيار 22 بلغ 179.64 ريال (47.91 دولار). كما سجّل الذهب عيار 21 سعر 171.48 ريال ما يعادل 45.73 دولار.

وسجل سعر الذهب عيار 18 مستوى 146.98 ريال (39.20 دولار). وحقق الذهب عيار 14 سعر 114.32 ريال نحو 30.49 دولار.

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وعلى صعيد سعر الأوقية، فقد سجلت الأسعار الفورية للذهب 1626.33 دولار أمريكي متراجعة بنسبة 0.47% بحلول الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش، وفقا لبيانات موقع جولد برايس العالمي.

وعالميا، سجّل المعدن الأصفر مكاسب تزيد على 6% منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة في الآونة الأخيرة؛ إذ حفز تراجع عالمي في الأسهم المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة وتغطية مراكز شراء بالهامش.

وكانت أسعار الذهب قد أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بعد بيانات قاتمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة أبرزت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، لكن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.

وصعد الذهب، يوم الجمعة، في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1619.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1645.70 دولار للأوقية.