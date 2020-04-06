- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، في مستهلّ التداولات.
وبحسب بيانات متوسط أسعار المعدن الثمين دون دمغة، فإن سعر الذهب عيار 24 بلغ 195.98 ريال (52.26 دولار).
والذهب عيار 22 بلغ 179.64 ريال (47.91 دولار). كما سجّل الذهب عيار 21 سعر 171.48 ريال ما يعادل 45.73 دولار.
وسجل سعر الذهب عيار 18 مستوى 146.98 ريال (39.20 دولار). وحقق الذهب عيار 14 سعر 114.32 ريال نحو 30.49 دولار.
وعلى صعيد سعر الأوقية، فقد سجلت الأسعار الفورية للذهب 1626.33 دولار أمريكي متراجعة بنسبة 0.47% بحلول الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش، وفقا لبيانات موقع جولد برايس العالمي.
وعالميا، سجّل المعدن الأصفر مكاسب تزيد على 6% منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة في الآونة الأخيرة؛ إذ حفز تراجع عالمي في الأسهم المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة وتغطية مراكز شراء بالهامش.
وكانت أسعار الذهب قد أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بعد بيانات قاتمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة أبرزت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، لكن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.
وصعد الذهب، يوم الجمعة، في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1619.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.
وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1645.70 دولار للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.