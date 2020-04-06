شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن جانب من استغلال النفوذ الحوثي في إب اليمنية والان مع التفاصيل

الإثنين 6 أبريل 2020 كشفت مصادر مطلعة في محافظة إب، وسط اليمن، اليوم الاثنين، عن جانب من استغلال النفوذ الحوثي.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن قياديا حوثيا استغل نفوذه لإجبار مشافي حكومية وأهلية وصيدليات إب على شراء مستلزمات طبية من مؤسسات يملكها. وأضافت المصادر، أن صفقات البيع للمستلزمات الطبية يشوبها عمليات فساد ويرافقها شراء مواد ومحاليل ومستلزمات طبية ذات جودة ضعيفة وردئية

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