فلسطين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 6 أبريل 2020

سجَّلت فلسطين 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال ساعات ليل الأحد، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 246 حالة، وفقا للعين.



وقال كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، في الإيجاز الصحفي اليومي بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إن الإصابات الجديدة سُجِّلت لعائلتين في قريتي بدو وقطنة، في محافظة القدس.

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وأشار إلى أنَّ من بين الـ246 حالة المصابة 40 طفلاً، وأنَّ 12 حالة في طريقها للتعافي.

وتخشى فلسطين ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا مع عودة عشرات آلاف العاملين من إسرائيل، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ الأربعاء ويستمر أسبوعاً.

ولفت كمال الشخرة في هذا الصدد إلى أن طواقم وزارة الصحة تأخذ عينات من القادمين عبر الحواجز.