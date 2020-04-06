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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. خسائر بشرية حوثية من أبناء إب بنيران القوات الحكومية والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
تتكبد مليشيا الحوثي مزيدا من الخسائر في الأرواح من أبناء محافظة إب، وسط اليمن.
وأفادت مصادر محلية، بمصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب بنيران القوات الحكومية بينهم الصريع صخر حفظ الدين حمادي من أبناء مديرية القفر شمال محافظة إب، بعد يوم من تشيعها للصريع حميد علي القمعري بقفر إب.
كما أوضحت بمصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب بنيران القوات الحكومية بينهم الصريع وضاح أحمد الصبري من بأنباء مديرية المخادر شمال إب.
ويأتي هذا بعد يوم من مصرع محمد يحيى المجذوب يريم، والصريع إسحاق قايد الثلائي والصريع عصام عبدالله الصبري وكليهما من أبناء مديرية المخادر شمال إب.
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