شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمير تعزيزات للمليشيا في ناطع بالبيضاء والان مع التفاصيل

الإثنين 6 أبريل 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 06/نيسان/2020، غارات جوية على تعزيزات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تعزيزات للمليشيا في مديرية ناطع بالمحافظة. Advertisements وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير آليات. وشهدت جبهة ناطع وقانية اليوم مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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