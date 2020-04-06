2143 إصابة بفيروس كورونا في المكسيك

الإثنين 6 أبريل 2020

قالت وزارة الصحة في المكسيك إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 2143، بزيادة 253 حالة على السبت.



وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات نتيجة مضاعفات الفيروس ارتفع بواقع 15؛ ليصبح الإجمالي 94 حالة.

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الفيروس الوبائي أصاب عددا من الطواقم الطبية في المكسيك؛ إذ أعلنت السلطات مؤخرا أن 29 من العاملين بمستشفى في شمال البلاد أصيبوا بكورونا في أسوأ انتشار يضرب القطاع الصحي في البلاد حتى الآن.

وقالت الإدارة الصحية في ولاية كواويلا الشمالية الحدودية إن 29 من العاملين في القطاع الطبي والتمريض بالمستشفى العام الحكومي في مونكلوفا تأكدت إصابتهم بالفيروس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأضافت الإدارة أن التفشي بين العاملين بالمستشفى بدأ عندما انتقلت العدوى إلى أحد الأطباء بالمستشفى من مريض بعيادته الخاصة خلال مارس/آذار، ونشر الطبيب العدوى بين زملائه أثناء العمل.