المليشيا تواصل الزج بأطفال الحديدة في محارق معاركها الخاسرة بالساحل

الإثنين 6 أبريل 2020

تواصل مليشيات الحوثي الموالية لإيران الزج بأطفال الحديدة في محارق معاركها الخاسرة بالساحل الغربي.



وأفاد مصدر محلي مطلع أن القيادي الحوثي أبو علي الكحلاني مدير أمن المليشيات بالحديدة استلم مؤخراً دفعة جديدة من أطفال مديرية المرواعة إستعداداً للزج بهم في محارق الساحل الغربي.

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وأوضح المصدر أن اثنين من الشخصيات المتحوثة في المراوعة قاما صباح الثلاثاء الماضي بإيصال 12 طفلا من ريف المديرية إلى مدينة الحديدة وتسليمهم للكحلاني استعداداً لنقلهم الى الجبهات للقتال في صفوف المليشيات الحوثية.

وأشار المصدر إلى أن مشرفي المليشيات وأشخاص موالين لها يواصلون التحشيد والتجنيد للأطفال وصغار السن بوتيرة عالية من مختلف مديريات الحديدة، وذلك لتعويض خسائرها التي لحقت بها خلال المعارك في الأيام الماضية بالساحل الغربي