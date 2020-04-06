فيروس "كورونا" ينشر آلاف المدمنين في شوارع العاصمة الإيراية

الإثنين 6 أبريل 2020

قالت وسائل إعلام إيرانية إن آلاف المدمنين المشردين انتشروا في بعض الشوارع جنوب العاصمة طهران، بعد إطلاق سراحهم من مراكز احتجاز.



وأوقفت لجنة مكافحة المخدرات الإيرانية (حكومية)، الأحد، تجميع واحتجاز المدمنين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية).

وتواردت أنباء حول وجود 40 حالة إصابة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في أحد مراكز احتجاز المدمنين بالعاصمة الإيرانية طهران.

ورجح مركز بحوث البرلمان الإيراني أن أعداد المدمنين الذين أطلق سراحهم من مراكز الاحتجاز تبلغ 11 ألف شخص على الأقل.

ونقلت "تسنيم" بيانا صادرا عن لجنة مكافحة المخدرات في إيران، يفيد بأن قرار الإفراج عن آلاف المدمنين جاء بناء على موافقة من المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا.

وتناقل مستخدمون لمواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر انتشار أعداد كبيرة من المدمنين في نطاق إحدى مناطق جنوب طهران.

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وتولت لجنة مكافحة المخدرات في إيران منذ عام 2010 إدارة مراكز لاحتجاز وعلاج المدمنين إجبارياً، قبل أن تتسلمها مراكز الرعاية الاجتماعية في 2018.

وتسود مخاوف بين السكان المحليين من زيادة نسب الإصابات بفيروس كورونا المعروف علميا باسم "كوفيد-19"، بسبب إطلاق سراح آلاف المدمنين بطهران.

وخلال الأسابيع الـ6 التي تلت الإعلان الرسمي عن وصول كورونا إلى إيران، في 19 فبراير/شباط الماضي، تبادل مسؤولون إيرانيون إلقاء اللوم بشأن إجراءات مكافحة الفيروس وسط ارتباك في إدارة الأزمة برمتها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في وقت سابق، الأحد، أن حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصلت إلى 3603.

وتابع جهانبور، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أن إيران سجلت 151 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت إلى أنه تم تشخيص 2483 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 58226 إصابة.