رئيس الوزراء: اليمني استهداف ميليشيا الحوثي لقسم النساء في سجن تعز دليل مضيها في نهجها الإجرامي

الإثنين 6 أبريل 2020

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، إن استهداف ميليشيا الحوثي الإنقلابية لقسم النساء في السجن المركزي بمحافظة تعز، واستشهاد واصابة عدد من السجينات دليل على طبيعتها الإجرامية.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن استمرار المليشيات في ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين مؤشرا واضحا لمضيها في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل دعوات السلام والتهدئة الأممية والدولية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي اجراه بمحافظ تعز، نبيل شمسان، ان هذه الجريمة الإرهابية البشعة وما سبقها من استهداف لمحطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر، ومحاولة استهداف الأراضي السعودية والاستمرار في جرائم الحرب ضد المدنيين، يقدم دليلا جديدا ودامغا للمجتمع الدولي، على الطبيعة الاجرامية لهذه المليشيات واصرارها على تعميق أسباب الحرب التي اشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وتوسيع دائرة الضحايا لتطال كافة اليمنيين وفي كل مكان، بحسب وكالة سبأ الحكومية.

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وبين عبدالملك ان استمرار التغاضي الدولي على هذه الجرائم الوحشية يشجع ميليشيات الحوثي على المضي في مشروعها التخريبي والتدميري ضاربة عرض الحائط بكل قرارات المجتمع الدولي الملزمة والمحاولات المبذولة لوضع حد لمعاناة اليمنيين وانهاء الحرب التي اشعلتها تلك الفئة المتمردة.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تحمل الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مسئوليتهم إزاء هذا الاعتداء الوحشي والاجرامي على احد المنشات المحمية بموجب القوانين الدولية. وقدم رئيس الوزراء التعازي لأسر الضحايا .. ووجه بإيلاء العناية والاهتمام بالمصابات حتى يتماثلن للشفاء.

وتشير المعلومات الأولية إلى مقتل 5 سجينات واصابة28اخريات بجروح متفاوتة