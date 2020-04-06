شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تنفي استيلائها على شحنة كمامات متجهة لبرلين والان نبدء بالتفاصيل

نفت الولايات المتحدة اتهامات بتحويل وجهة شحنة كمامات كانت مخصصة للشرطة في برلين إلى الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم السفارة الامريكية في برلين: "الحكومة الأمريكية لم تقم بأي إجراء لإعادة توجيه شحنة من شركة "ثري إم" كانت مخصصة لألمانيا، كما أننا لا نعلم أي شيء عن هذه الشحنة". وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة تعمل مع شركائها وحلفائها على نحو تضامني لتوفير المساعدات الإنسانية للدول المعوزة واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمكافحة فيروس كورونا".

وأعرب المتحدث عن قلق بلاده "إزاء المحاولات التي تحدث في كل مكان لتقويض الجهود الدولية عبر حملات معلومات كاذبة غير معلومة المصدر".

يُذكر أن شحنة من 200 ألف كمامة من شركة "ثري إم" الأمريكية، كانت مخصصة للشرطة في العاصمة الألمانية، اختفت في ميناء العاصمة التايلاندية بانكوك.