شكرا لقرائتكم خبر عن 39 قتيلاً مصاباً من طالبان في غارات جوية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
أفاد الجيش الأفغاني أن 39 على الأقل من مسلحي حركة طالبان سقطوا بين قتيل وجريح في سلسلة من الغارات التي شنتها القوات الأفغانية على إقليمي أوروزجان وزابل جنوب أفغانستان.
وذكر الجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة خاما برس الأفغانية اليوم - أن القوات الأفغانية شنت غارة جوية لصد هجوم لطالبان في مدينة ترينكوت بإقليم أوروزجان مما أسفر عن مقتل 6 مسلحين وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف البيان أن غارة مشابهة قتلت 6 من عناصر طالبان وأصابت 4 آخرين في إقليم أوروزجان.
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