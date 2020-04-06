شكرا لقرائتكم خبر عن السفينة الموبوءة ترسو في سيدني لطلب العلاج والان نبدء بالتفاصيل

رست السفينة السياحية المنكوبة روبي برنسيس التابعة لشركة كارنيفال كورب، وهي أكبر مصدر منفرد لعدوى فيروس كورونا في أستراليا، جنوبي سيدني اليوم الاثنين للحصول على مساعدة لأفراد الطاقم المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل.

ولا يزال على متن السفينة روبي برنسيس ما يزيد على ألف من أفراد الطاقم بعد إنزال الركاب منها في منتصف مارس آذار دون فحوص. وتخضع السفينة حاليا لتحقيق جنائي بولاية نيو ساوث ويلز.

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وظهر ما لا يقل عن 360 حالة إصابة بكوفيد-19 بعضها بين ركاب السفينة وطاقمها، منها ست حالات وفاة على الأقل.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان اليوم الاثنين إن السفينة قد تبقى في مكانها لمدة تصل إلى عشرة أيام، لكن الطاقم لن ينزل منها ما لم توافق سلطات الولاية على ذلك.

وأضافت الشرطة أن أفراد الطاقم المرضى يعالجون على متنها أو ينقلون إلى المستشفى، وسيتم إعادة تزويد السفينة بالوقود استعدادا للإبحار.