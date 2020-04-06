شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. مستشفى يتحول إلى بؤرة تفشي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الهندية اليوم الاثنين إغلاق مستشفى بمدينة مومباي، والاعلان عن أنها بؤرة تفشي لفيروس كورونا.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن السلطات القول إنه تم اكتشاف إصابة 26 ممرضا و ثلاث أطباء في المستشفى بالفيروس.

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وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم إن " النضج والجدية" اللتين أظهرهما المواطنون أثناء الاغلاق لوقف تفشي فيروس كورونا غير مسبوقين.

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من قيام الملايين في أنحاء البلاد بإطفاء الأنوار غير الضرورية وإشعال الشموع بعد دعوة مودي لهم بإظهار التضامن مع معركة البلاد ضد فيروس كورونا.

ويشار إلى أن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس في الهند تجاوزت مئة حالة، بالاضافة إلى أكثر من 4000 حالة إصابة.