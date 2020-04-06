شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف مواقع نفطية بالبصرة دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر نفطية وأخرى بالشرطة إن صواريخ سقطت بالقرب من موقع متصل بشركات نفط أجنبية وشركات حكومية في مدينة البصرة بجنوب العراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين دون أن تسبب أضرارا أو خسائر بشرية.

وأضافت المصادر أن الصواريخ، التي قالت الشرطة إنها ثلاثة من طراز كاتيوشا وأُطلقت في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، أصابت منطقة البرجسية السكنية ومقرا للعمليات غربي البصرة.