شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يرفع معدلات الصيد المخالفة للحيوانات في نيبال والان نبدء بالتفاصيل

زادت معدلات الصيد غير القانوني للحيوانات البرية في نيبال، تزامنا مع ضعف المراقبة والحركة العامة خلال حظر التجول الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون إن فيلا وثلاثة تماسيح قتلت منذ أن تم فرض الإغلاق في البلاد يوم 24 مارس الماضي، وهي الفترة التي شهدت "مواجهات دامية بين الصيادين غير القانونيين وحراس الغابات".

وقال متحدث باسم إدارة المتنزهات الوطنية والحفاظ على الحياة البرية: "قمنا بزيادة الدوريات بعد زيادة في حركة الصيادين، ولكن هذا ليس بالأمر المفاجئ لأننا كنا نتوقع حدوث شيء من هذا القبيل".

وقتل ثلاثة من تماسيح جاريال المهددة بالانقراض حول "متنزه شيتوان الوطني"، في حين تم العثور على الفيل مصعوقا بالكهرباء غرب نيبال. وفقا لوكالة سبوتنيك.