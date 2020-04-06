- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجَّلت فلسطين 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال ساعات ليل الأحد، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 246 حالة، وفقا للعين.
وقال كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، في الإيجاز الصحفي اليومي بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إن الإصابات الجديدة سُجِّلت لعائلتين في قريتي بدو وقطنة، في محافظة القدس.
وأشار إلى أنَّ من بين الـ246 حالة المصابة 40 طفلاً، وأنَّ 12 حالة في طريقها للتعافي.
وتخشى فلسطين ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا مع عودة عشرات آلاف العاملين من إسرائيل، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ الأربعاء ويستمر أسبوعاً.
ولفت كمال الشخرة في هذا الصدد إلى أن طواقم وزارة الصحة تأخذ عينات من القادمين عبر الحواجز.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.