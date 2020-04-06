شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يصيب 6343 في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت السلطات الروسية، الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 6343 في الساعات الـ24 الماضية بزيادة قدرها 954.



وأوضحت أن موسكو لا تزال بؤرة تفشي المرض حيث سجلت 591 حالة جديدة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 47 وفاة.

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