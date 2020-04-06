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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجّلت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات النشطة 1941 حتى الآن.
وذكرت الوزارة السعودية، بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا، أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2463 إصابة، تعافت منها 488 حالة.
ودعت الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم؛ ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع
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