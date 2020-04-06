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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل انخفاضا جديدا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت ألمانيا انخفاضا جديدا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الإثنين؛ ليصبح إجمالي العدد 95391 حالة.
وذكرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بألمانيا زاد 3677 حالة خلال آخر 24 ساعة، في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة.
وسجلت ألمانيا 5936 حالة مؤكدة بكورونا، الأحد. وبلغت حالات الوفاة 1434 بعد تسجيل 92 وفاة جديدة حتى الآن.
تسعى ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا وتعزز جهودها بشراء كميات كبيرة من الكمامات؛ لمنع العدوى وتقليل الآثار الناجمة عن الاختلاط بين الأشخاص.
وقال أولاف شولتز، نائب مستشارة ألمانيا: "نحتاج إلى كميات لا يمكن تخيلها من الكمامات. جهودنا كلها تهدف لشرائها. وهذا هو موقفنا اليوم".
وأضاف أنه يريد إعادة عملية إنتاج المعدات الطبية المهمة إلى أوروبا، في خطوة ستجعل بعضا من هذه السلع أكثر تكلفة لكن أسهل في الحصول عليها.
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