شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1113 حالة.



ووفق بيانات البوابة الرسمية التي خصصتها وزارة الصحة المغربية لرصد وتتبع الوباء، بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الأحد، 76 حالة بعد تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، مقابل وفاة 71 شخصاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.