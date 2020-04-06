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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط 5 صواريخ على منشآت تابعة لشركة أمريكية بالبصرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سقطت، اليوم الاثنين، عدة صواريخ على شركات نفطية أجنبية في مدينة البصرة العراقية (جنوب)، وذلك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام.
وأوضحت المصادر أن عددا من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق استهدفت فجرا بقذائف الهاون في منطقة البرجسية ومدينة الطاقة.
وقال مصدر أمني وفقا لـ "السومرية نيوز" إن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت، قرب الحقول النفطية في البرجسية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الصواريخ استهدفت شركة هاليبرتون الأمريكية التي تعمل هناك، وأن سقوطها أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.
والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، يصدر نحو 3,4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة في جنوب هذا البلد الذي يعتمد بشكل كامل تقريبا على عائدات النفط التي تشكل 90% من ميزانية البلاد.
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