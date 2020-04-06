تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت غرفة عمليات مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد في ​روسيا​، تسجيل 954 إصابة جديدة بالفيروس في 49 إقليما من أقاليم البلاد، من بينهم 30 طفلا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 6343 إصابة. هذا وتبنى ​مجلس الدوما الروسي​، خلال جلسة عامة، قانونا بشأن المسؤولية الجنائية بسبب انتهاك الحجر الصحي، وكذلك بشأن نشر معلومات مزيفة حول فيروس كورونا المستجد تصل إلى 5 سنوات سجنا. ويذكر ان ​منظمة الصحة العالمية​، كانت قد وصفت في 11 آذار الجاري، فيروس "كورونا" بالوباء العالمي، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

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