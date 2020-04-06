روحاني: لا نعلم حتى الآن وقت عودة المصانع والمعامل للعمل

أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ في كلمة متلفزة انه "لا نعلم حتى الآن وقت عودة ​المصانع​ والمعامل للعمل"، مضيفًا "على الشعب أن يعلم أن العودة للعمل ستكون بالتدريج ووفقا لتعليمات ​وزارة الصحة​". وأوضح ان "​العالم​ أجمع يعاني بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرا إلى ان "لعالم يمر بظروف عصيبة حتى الدول الغنية، لدينا بعض المشاكل أيضًا وعلينا أن نواجهها". في سياق متصل، وجه المتحدث باسم الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور، لوما للصين، في عدم إبلاغ العالم بجدية خطورة فيروس كورونا، واتهمها بإخفاء العدد الحقيقي لضحاياها.

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