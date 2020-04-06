نائب ميركل: ألمانيا تحتاج كميات "لا يمكن تخيلها" من الكمامات

لفت نائب المستشارة الألمانية أولاف شولتز الى أن "بلاده تعزز جهود شراء الكمامات في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا".
واشار شولتز لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية الى اننا "نحتاج كميات لا يمكن تخيلها من الكمامات، جهودنا كلها تهدف لشرائها. وهذا هو موقفنا اليوم"، لافتا الى أنه " يريد إعادة عملية إنتاج المعدات الطبية المهمة إلى أوروبا في خطوة ستجعل بعضا من هذه السلع أكثر كلفة ولكن أسهل في الحصول عليها".
هذا وتأتي جهود ألمانيا لشراء كمامات في وقت عززت فيه الولايات المتحدة جهودها لفعل نفس الشيء مما أثار شكاوى من أساليب المزايدة على المشترين الذين وقعوا صفقات بالفعل.
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