نائب ميركل: ألمانيا تحتاج كميات "لا يمكن تخيلها" من الكمامات

لفت نائب المستشارة الألمانية أولاف شولتز الى أن "بلاده تعزز جهود شراء الكمامات في محاولة لاحتواء تفشي ​فيروس كورونا​".

واشار شولتز لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية الى اننا "نحتاج كميات لا يمكن تخيلها من الكمامات، جهودنا كلها تهدف لشرائها. وهذا هو موقفنا اليوم"، لافتا الى أنه " يريد إعادة عملية إنتاج المعدات الطبية المهمة إلى ​أوروبا​ في خطوة ستجعل بعضا من هذه السلع أكثر كلفة ولكن أسهل في الحصول عليها".

هذا وتأتي جهود ​ألمانيا​ لشراء كمامات في وقت عززت فيه ​الولايات المتحدة​ جهودها لفعل نفس الشيء مما أثار شكاوى من أساليب المزايدة على المشترين الذين وقعوا صفقات بالفعل.