علق رئيس المجلس الرئاسي في ​ليبيا​، ​فائز السراج​، على النداءات الدولية التي دعت إلى وقف ​إطلاق النار​ في ليبيا في ظل أزمة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد. وفي حديث لوكالة "​سبوتنيك​" أكد ان "​حكومة الوفاق​ تحترم التزاماتها الدولية، وقد استجابت لكل الدعوات والمساعي الدولية لوقف القتال في ليبيا إلا أن الطرف الآخر لم يلتزم بها، وواصل خرق الهدن المعلنة". وشدد على ان "​المجتمع الدولي​ يدرك جيدا موقفنا في هذا الجانب، حيث استجابت حكومة الوفاق الوطني لجميع دعوات ومساعي وقف القتال، وكان آخرها الدعوة للوقف الإنساني للأعمال العدائية، الموجهة من سفراء و​ممثلين​ عن حكومات احدى عشر دولة اضافة لبعثتي ​الأمم المتحدة​ والاتحاد الأوربي وذلك في 18 مارس الماضي، للسماح للسلطات المحلية بالتصدي لوباء كورونا المستجد". وأضاف "لقد اكدنا حينها ومازلنا نؤكد حرصنا على مصالح جميع الليبيين أينما تواجدوا، فهذا واجبنا الوطني. وللأسف فان الطرف المعتدي واصل خرق هذه ​الهدنة​ بقصف يومي للأحياء السكنية بالعاصمة ​طرابلس​ وتسبب في وقوع ​ضحايا​ من المدنيين بينهم أطفال ونساء وكل ذلك موثق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السراج: استجبنا لكل دعوات وقف اطلاق النار لكن الفريق الآخر لم يلتزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.