لفت الوزير السابق ​نقولا تويني​ في تصريح الى انه "بعدما وُعِد ​الطلاب​ ​اللبنانيون​ الراغبون بالعودة إلى الوطن من الخارج، تبين أن شركة الطيران تطلب منهم تعبئة استمارة فقر حال"، مضيفا: " ولما كانت هذه الصيغة المطلوبة مهينة لكرامة الطالب، فإنني أناشد دولة رئيس ​مجلس الوزراء​ وسائر الوزراء المعنيين أن يتخذوا قرارا عاجلا الإكتفاء بإبراز البطاقة الجامعية أو المدرسية لإعطاء الطلاب حسم الخمسين في المئة على تذكرة السفر"، مشيرا الى أنه "حتى لو اضطر الأمر إلى فتح حساب تبرعات من المواطنين القادرين دعماً للحكومة في اتخاذ قرارات ضرورية من هذا النوع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تويني طالب بالاكتفاء بالبطاقة المدرسية للحصول على حسم على تذاكر السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.