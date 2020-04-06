أبو الحسن: من غير المقبول إطلاقاً إرتفاع أسعار المنتجات اللبنانية

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "اذا كان إرتفاع سعر صرف العملة في السوق السوداء يشكل السبب الأساسي لتطاير الأسعار فمن غير المقبول ان ترتفع الأسعار ب​الدولار​ ايضاً ولدينا الإثباتات على ذلك ، كما انه من غير المقبول إطلاقاً إرتفاع أسعار المنتجات اللبنانية وتحديداً الزراعية منها"، سائلا "ما دخلها بالعملة الخارجية ؟". وكانت ​جمعية حماية المستهلك​ قد كشفت في تقريرها الجديد حول أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية عن الجانب الأسوأ من ​الأزمة​، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار لامس عتبة 58.43% وذلك خلال 5 أشهرٍ فقط، منها 13,17% حدثت خلال الفترة الأخيرة، بين الخامس عشر من شباط والحادي والثلاثين من آذار، الماضيين.

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