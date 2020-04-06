حتي: المرحلة الأولى من عودة اللبنانيين ناجحة

وصف وزير الخارجية ناصيف حتي، في حديث اذاعي المرحلة الأولى من عودة اللبنانيين من الخارج بـ"الناجحة"، مشيرا الى انه "ستتم مراجعة تفاصيلها لتحسين الخطوات في المستقبل مع وصول طائرات أخرى هذا الأسبوع".
وأكد أن "القدرة الطبية والتمريضية لا تسمح باستقبال أكثر من أربعمئة شخص في المطار يوميا"، مشددا على "أننا سنعيد اللبنانيين من كل دول العالم".
واعتبر أن "كل الدول تعاني نقصا في فحص الـ PCR أما الوضع في لبنان فإننا أفضل من غير دول لأننا نقوم بحملات توعية لمن يجب ان يخضع للفحوص"، معلنا أن "مساعدات عدة ستصل الى لبنان من دول عدة، على الرغم من الوضع الصعب في العالم".
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