حتي: المرحلة الأولى من عودة اللبنانيين ناجحة

وصف وزير الخارجية ​ناصيف حتي​، في حديث اذاعي المرحلة الأولى من عودة ال​لبنان​يين من الخارج بـ"الناجحة"، مشيرا الى انه "ستتم مراجعة تفاصيلها لتحسين الخطوات في ​المستقبل​ مع وصول طائرات أخرى هذا الأسبوع".



وأكد أن "القدرة الطبية والتمريضية لا تسمح باستقبال أكثر من أربعمئة شخص في ​المطار​ يوميا"، مشددا على "أننا سنعيد اللبنانيين من كل دول ​العالم​".

واعتبر أن "كل الدول تعاني نقصا في فحص الـ PCR أما الوضع في لبنان فإننا أفضل من غير دول لأننا نقوم بحملات توعية لمن يجب ان يخضع للفحوص"، معلنا أن "​مساعدات​ عدة ستصل الى لبنان من دول عدة، على الرغم من الوضع الصعب في العالم".