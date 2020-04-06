النشرة: القوى الأمنية رفعت تدابيرها الأمنية في منطقة حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أنه مع دخول قرار وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ تنظيم سير الآليات والمركبات على الطرقات يومه الأول وضرورة الالتزام بمعايير ​الوقاية​ تفاديا للاكتظاظ وخفاظا على ​السلامة العامة​ تطبيقا لقرار التعبئة العامة لمواجهة فيروس ​الكورونا​ فقد رفعت ​القوى الأمنية​ من تدابيرها الأمنية في منطقة حاصبيا من خلال دورياتها وإقامة الحواجز الثابتة والمتحركة على الطرقات لقمع المخالفات والسماح الآليات والمركبات التي تحمل الأرقام المنفردة وتلك المستثناة من هذا القرار الذي لاقى تجاوبا تاما من قبل البلديات التي كثفت بدورها دوريات ​الشرطة​ عند مداخل القرى والبلدات لحث المواطنين على الالتزام بمضمون القرار إضافة إلى التقيد بالتعبئة العامة ومنع التجول ليلا حفاظا على سلامتهم".​​​​

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