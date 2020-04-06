تعطيل الصحف ايام 10 و11 و12 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح

أصدر نقيبا ​الصحافة​ والمحررين ​عوني الكعكي​ و​جوزيف القصيفي​، بيانا أعلنوا فيه أنه "لمناسبة ​عيد الفصح​ لدى ​الطوائف​ المسيحية التي تتبع التقويم الغربي تعطل الصحف ثلاثة ايام :الجمعة العظيمة في 10 نيسان الجاري، والسبت 11 وأحد الفصح 12 منه، على أن يكون يوم الاثنين 13 نيسان يوم عمل عاديا، وذلك بالاتفاق مع نقابات عمال الطباعة والموزعين ونقابة المخرجين والغرافيك ديزاين".

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